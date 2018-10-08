Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bir apartmanda para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adresi izlemeye başladı. Binaya girip çıkan erkek şahısların ifadesine başvuran polis; şahısların, eskort siteleri üzerinden irtibat kurdukları kişiler aracılığı ile kadınlarla 150 TL karşılığında fuhuş yaptıklarını söylemesi üzerine operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre; operasyonda Azerbaycan uyruklu 4 kadın ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü bilgi sahibi, Azeri 2 kadın ise mağdur olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Azerbaycan uyruklu S.M. ve I.N. adlı kadınlar, 'fuhuşa yer temin etmek ve fuhuş yaptırmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Suçlamaları reddeden her 2 şüpheli de tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ