Mersin'de horoz dövüşü baskını: 14 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tek katlı bir binada horoz dövüşü yapıldığını tespit etti.

Polisin baskın yaptığı mekânda bulunan 14 kişi gözaltına alındı. Ekipler, dövüştürülen ve birçok yarası olan 4 horoza da el koydu.

Mekân sahibi İ.Y. ile birlikte 14 kişiye kumar oynamaktan toplam 130 bin 481 TL idari para cezası uygulanırken, 4 horoz Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.