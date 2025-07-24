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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de iki çocuk annesi yangında öldü | Son dakika haberleri

        Mersin'de müstakil evdeki yangında iki çocuk annesi hayatını kaybetti

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında iki çocuk annesi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:28 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:28
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        Mersin'de iki çocuk annesi yangında öldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde yangın çıktığını görenler, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.

        İkametin kiler kısmındaki yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinleri, evli ve iki çocuk annesi Aysel Yorulmaz'ın (54) hareketsiz yattığını gördü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Sağlık ekipleri, vücudunun bir kısmında yanık tespit edilen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Aysel Yorulmaz'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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