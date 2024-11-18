Mersin'de nar ekşisi için makine desteği

Mersin'de tarım üreticilerini desteklemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu kez "Nar Taneleme Makinesi" desteğinde bulundu.

Silifke ilçesine bağlı Sökün, Bahçe, Çeltikçi Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başvurusunu değerlendiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, nar ekşisi yapmak için uzun zaman ve emek harcayan vatandaşlara nar ayıklama makinesi verdi.

Ekipler, 6-8 işçinin bir günde yapacağı işi bir saat gibi kısa sürede yapabilen makineyi, 3 mahalleye hibe etti. Üreticiler, makine sayesinde nar ekşisi, nar suyu gibi ürünlerini üretirken, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlıyor.

"MAKİNEMİZ GAYET VERİMLİ"

Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan Ziraat Mühendisi Hüseyin Topkara, "Nar taneleme işlemi küçük işletmelerde genelde el ile yapılırken, büyük işletmelerde mekanizasyondan faydalanarak yapılıyor. Biz de üreticilerimizin de bu mekanizasyondan faydalanması, işçilik ve zamandan tasarruf sağlamaları amacıyla, bir adet nar taneleme makinesi verdik. Makinamız gayet verimli. Önümüzdeki yıl için yeni talepler gelmeye başladı. Küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.