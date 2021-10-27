DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, Toroslar Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli memur M.B.'nin bir vatandaştan rüşvet istediği yönünde şikayet geldi. İhbar eden kişi ile görüşen kurumun suç duyurusu üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, M.B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. M.B. sosyal yardım ödeneği bağlama vaadinde bulunduğu bir kişiden kurum dışında rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.