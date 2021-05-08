Mersin'de silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Akşemsettin Mahallesi'nde otomobiliyle hızlı gittiği öne sürülen Musab K. ve 2 arkadaşıyla mahalleli arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada, Abdullah Harun K, Muhammed Furkan A. ve Musab K. yaralandı.Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.Polis, kavgaya karıştığını belirlediği 2 zanlıyı gözaltına aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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