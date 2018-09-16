Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aykut A. (29) isimli şahıs ile yine aynı mahallede ikamet eden ve daha önceden aralarında husumet bulunan Kenan Avgın (39) isimli şahıs ile karşılaştı. Aralarında ilk önce sözlü tartışma çıktığı daha sonra tartışmanın büyümesi sonucu Aykut A. isimli şahsın aracında bulunan otomatik av tüfeğini alarak, husumetli olduğu Kenan Avgın’a rastgele ateş ettiği öğrenildi. Ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Kenan Avgın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet sanığı Aykut A. ise Yenice Jandarma ekipleri tarafından alınarak sorgusu yapılmak üzere ifadeye alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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