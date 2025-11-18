İlçedeki bir durakta taksicilik yapan 62 yaşındaki Mehmet Uğuz'un 3 yolcu tarafından bıçaklanıp darbedilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen şüpheli M.G, E.G. ve A.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Taksiciler emeklerinin karşılığı için çalışıyor"

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen taksici Mehmet Uğuz, gazetecilere, aracına aldığı yolcuların hem yoldan geçenlere hem de kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Yolcuları normal şekilde uyardığını dile getiren Uğuz, "Bunun üzerine yolculardan 5-6 defa yumruk yedim. Arkamdaki bir kişi sürekli kafama vurdu. Daha sonra benim kapımı açarak para istediler. 'Para yok' dedikten sonra bıçak çıkardılar. Biri bacağıma 2-3 defa bıçak sapladı. Taksiciler emeklerinin karşılığı için çalışıyor. Belki ölebilirdim. Bu duruma dur denilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Uğuz, kendisiyle ilgilenen polis ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Fotoğraf: AA