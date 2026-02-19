Canlı
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

        Mersin'de organize şekilde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 20:47 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:47
        Yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten ve organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarda mali analiz ve teknik inceleme yapıldı.

        Banka ve kripto varlık hesaplarından 1 milyar lirayı aşkın para transferi yapılmış

        Araştırmalarda şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarından 2023-2025 yılları arasında 1 milyar lirayı aşkın para transferi yapıldığı saptandı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 255 bin lira, çelik kasa, tabanca, 13 fişek, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, 14'ü adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Fotoğraf: AA

