Mersin'de olay, Tarsus ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi 1933 Sokak 30 nolu evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde bahçede hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden komşular polise haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAFASININ ARKASINDA YARA TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemede ölen kişinin müzisyenlik yapan Yusuf Gülcü (58) olduğu, kafasının arka kısmında da yara olduğu tespit edildi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, bahçede ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Gülcü’nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Müzisyenlik yapan ve saz sanatçısı olan Gülcü’nün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.