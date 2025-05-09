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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!

        Mersin'de, gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.G. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı. Şüphelinin iş yeri de mühürlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:13
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        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde olay, 16 Nisan'da ilçede faaliyet gösteren bir müzik kursunda meydana geldi. İddiaya göre, kursta haftada 1 gün gitar eğitimi veren S.G.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne süren, yaşları 7-12 arasında değişen 7 kız çocuğu, durumu ailelerine bildirdi.

        CİNSEL İSTİSMAR İDDİASIYLA TUTUKLANDI

        DHA'daki habere göre aileler polise giderek S.G. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. S.G.'nin iş yeri mühürlendi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Konuyla ilgili Mersin Valiliği, yazılı açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "S.G. isimli şahıs hakkında, 2015 doğumlu bir çocuğa saz kursu verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, çocuğun annesi Y.B. tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Benli Polis Merkezi Amirliği'ne şikayette bulunulmuştur.

        Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli S.G., 22.04.2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olay ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Müzik aletleri satan iş yeri, ruhsat amacı dışında yaptığı kurs faaliyetlerden dolayı mühürlenmiştir."

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