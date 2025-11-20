Kaza kurbanı oldu! Doğum gününde defnedildi!
Mersin'de acı bir olay meydana geldi. Kentte, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen 17 yaşındaki Onur Sayıloğlu hayatını kaybetti. Bugün 18'inci yaş günü olan genç, gözyaşları arasında toprağa verildi
Mersin'de yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Olayda, çalıştığı 10 katlı inşaatın 5'inci katından düşen 17 yaşındaki Onur Sayıloğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre olay; Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana geldi. 18 Kasım günü 10 katlı inşaatın 5'inci katından düşen 17 yaşındaki Onur Sayıloğlu, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sayıloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Onur Sayıloğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi sonrası Sayıloğlu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
DOĞUM GÜNÜNDE DEFNEDİLDİ
Onur Sayıloğlu, 18'inci yaş gününde kılınan cenaze namazının ardından Mezitli ilçesindeki Davultepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Sayıloğlu'nun ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.