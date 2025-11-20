Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: Kaza kurbanı oldu! Doğum gününde defnedildi! | Son dakika haberleri

        Kaza kurbanı oldu! Doğum gününde defnedildi!

        Mersin'de acı bir olay meydana geldi. Kentte, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen 17 yaşındaki Onur Sayıloğlu hayatını kaybetti. Bugün 18'inci yaş günü olan genç, gözyaşları arasında toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:53 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza kurbanı oldu! Doğum gününde defnedildi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Olayda, çalıştığı 10 katlı inşaatın 5'inci katından düşen 17 yaşındaki Onur Sayıloğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre olay; Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana geldi. 18 Kasım günü 10 katlı inşaatın 5'inci katından düşen 17 yaşındaki Onur Sayıloğlu, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Sayıloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Onur Sayıloğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi sonrası Sayıloğlu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

        DOĞUM GÜNÜNDE DEFNEDİLDİ

        Onur Sayıloğlu, 18'inci yaş gününde kılınan cenaze namazının ardından Mezitli ilçesindeki Davultepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Sayıloğlu'nun ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?