Mersin'de alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kişileri borçlandırarak pasaportlarına el koyan ve fuhuş yaptıran şebekeyi tespit etti.

İKİ İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İHA'daki habere göre şebeke üyelerinin deşifre olmamak amacıyla fuhuş yaptırdığı kişileri parça parça gruplar halinde giriş çıkış yaptırdığı belirlendi. Bu bilgiler üzerine, şebekeye yönelik Mersin merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

90 BİN TL PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda Mersin'de 3, Bingöl'de ise 1 olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve çok sayıda fişek, 12 adet cep telefonu, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 89 bin 900 TL ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan 2 yabancı uyruklu kadın ise deport edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi.