Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama 

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de, jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan 1'i sözde sorumlu 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Örgüte silah, mühimmat ve eleman temin eden, 1'i sözde sorumlu 3 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 3 şüpheliyi de eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ile doküman ele geçirildi. Şüpheliler, sorguları için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-01-20 15:05:30



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