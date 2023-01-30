Mersin'de 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesindeki 2 ayrı operasyonda 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi; 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde sahte ve kaçak akaryakıt ticareti yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan kişilerin tespit edilip, yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Tarsus ilçesinde S.A.'nın kullandığı kamyonette, piyasa değeri 80 bin TL olan 4 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. R.S.'nin iş yerinde yapılan aramada ise piyasa değeri 29 bin TL olan 1450 litre kaçak karışımlı akaryakıt bulundu. S.A. ile R.S., gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-01-30 11:18:40
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