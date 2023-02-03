Mersin'de açılışı yapılan belediye hizmet binasında yangın



MERSİN, (DHA)MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) hizmet binasının açılışı sırasında çatıda yangın çıktı. Yangın söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet binasının bugünkü açılışı sırasında çatı kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çatıda alevlerin görülmesi üzerine bina içerisindeki personel ve açılışa katılanlar tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Korku dolu anlar yaşanan yangın, bina içerisine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2023-02-03 15:33:46



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