Mersin'de açılışı yapılan belediye hizmet binasında yangın (2)

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ELEKTRİK AKSAMINDAN ÇIKMIŞ

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) hizmet binasının açılışı sırasında çatıda çıkan yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi. Binada hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2023-02-03 16:07:27



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