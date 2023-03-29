Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Öğretmenler Mahallesi 1907 sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Mehri yönetimindeki 50 DS 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan ve alkollü oldukları görülen sürücü ile otomobildeki 1 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-03-29 19:17:35



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