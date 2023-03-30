ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Antalya Toroslar Basketbol: 94-82

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMELER: Ahmet Tatlıcı, Ahmet Kemal Digilli, Haldun Çoban.

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz 13, Özge Özışık 11, Gökşen Fitik, Cansu Köksal Öngüner 8, Sinem Ataş 4, Elizabeth Olatayo Williams 14, Chelsea Gray 10, Renara Tıffany Hayes 24, Esra Ural Topuz 8.

ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Khaalia Hillsman 25, YAğmur Yıldız 2, Feyonda Rena Fitzgerald 34, İlnur Dumlu, Kayla Irelle Wells 21 Tuğçe Murat, Helin Boybeyi.

1'İNCİ PERİYOT: 26-20

DEVRE: 49-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-59

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 26'ncı haftasında sahasında Antalya Toroslar Basketbol'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 94-82 kazandı.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2023-03-30 19:59:39



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