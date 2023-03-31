37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde hakkında 37 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., sahte kimlikle yakalandı.
Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 dosyadan hakkında 37 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.A.´nın, sahte kimlikle Antalya'dan Mersin'e geleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Dörtyol Kavşağı´nda önlem aldı. Şüphelinin bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurarak arama yapan ekipler, F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde başka birinin adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan F.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemeden sonra cezaevine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2023-03-31 15:31:06
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