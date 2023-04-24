Yüksek Onur öğrencisi Bahar´a Akkuyu hediyesi 



MERSİN, (DHA) Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Büyükeceli Ortaokulu´nun Yüksek Onur öğrencisi Bahar Bolaç ile 23 Nisan dolayısıyla bir araya geldi. Bolaç görüşme kapsamında Akkuyu NGS sahasını gezme imkanı buldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda başarılı öğrenci, Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Zoteeva ile görüşmenin yanı sıra inşaat sahasını gezme imkânı da buldu. Akkuyu NGS çalışanları, Bahar'a nükleer enerji ve Türkiye'nin ilk nükleer santralinin altyapısı hakkında bilgiler verdi. Öğrenci, inşaat sahasında güç ünitelerinin inşa edildiği alanda dünyanın en güçlü vincin operatör koltuğuna oturdu ve deniz seviyesinden 200 metre yükseklikteki seyir tepesinden NGS´nin devasa sahasını görme fırsatı yakaladı. Bahar, reaktörlerin yanı sıra Doğu Kargo Terminali, demir çelik atölyesi, pompa istasyonu ve taze nükleer yakıt deposu gibi yardımcı tesisler hakkında da pek çok bilgi edindi. "TESADÜF DEĞİL" Anastasia Zoteeva, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasındaki görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "6. Sınıf öğrencisi Bahar mükemmel bir öğrenci. Birçok alanda başarılı, hatta ufkunu geliştirmek için Rusça dahi öğreniyor. Bu nedenle Bahar´ın Akkuyu NGS inşaat sahasına davet edilmesi tesadüf değil." İnşaat sahası gezisinin ardından AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva Bahar´ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı kutladı. Zoteeva, "Ailen seninle gurur duyabilir çünkü akıllısın, güzelsin ve iyi bir öğrencisin. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Buraya geldiğin için çok teşekkür ederiz. Biz, çocukların çocukluğunu parlak, ilginç, macera dolu ve unutulmaz kılmak için çalışıyoruz. Onların önemli bir rol oynadığı Türkiye için iyi bir gelecek oluşturduğumuzu biliyoruz" diye konuştu. ZİYARET HATIRASI OLARAK HEDİYE VERİLDİ Anastasia Zoteeva, hedefler koymanın, hayal kurmanın ve kendine inanmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Bahar'a ve tüm çocuklara, eğitimlerine devam etmeleri ve hayallerine inanmaları yönünde mesaj veren Anastasia Zoteeva, öğrencinin ailesine saygılarını iletti. Zoteeva, Akkuyu NGS'ye yaptığı ilk ziyaretin hatırası olarak Bahar´ın ailesine de hediye takdim etti. Bahar Bolaç, ailesiyle Büyükeceli'de yaşadığını söyleyerek babasının benzin istasyonunda çalıştığını, annesinin özel bir şirkette muhasebeci olduğunu ve 7 yaşında bir erkek kardeşinin olduğunu belirtti. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez DHA

2023-04-24 16:19:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.