Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
MERSİN'inÇamlıyayla ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Efe Uyar (60), hayatını kaybetti.
MERSİN'inÇamlıyayla ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Efe Uyar (60), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, Çamlıyayla-Tarsus kara yolu Pozantı kavşağında meydana geldi. H.T. idaresindeki 33 PL 867 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer Efe Uyar yönetimindeki 33 ALN 785 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaralanan 3 çocuk babası Uyar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus'ta özel hastaneye kaldırıldı. Uyar, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ömer Efe Uyar'ın cenazesi, Çamlıyayla ilçesinde toprağa verildi.