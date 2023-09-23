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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        MERSİN'inÇamlıyayla ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Efe Uyar (60), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:10
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        MERSİN'inÇamlıyayla ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Efe Uyar (60), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde, Çamlıyayla-Tarsus kara yolu Pozantı kavşağında meydana geldi. H.T. idaresindeki 33 PL 867 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer Efe Uyar yönetimindeki 33 ALN 785 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaralanan 3 çocuk babası Uyar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus'ta özel hastaneye kaldırıldı. Uyar, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ömer Efe Uyar'ın cenazesi, Çamlıyayla ilçesinde toprağa verildi.

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