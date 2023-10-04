AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Mersin'de

AVRUPABirliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'e geldi. Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, kentteki programları kapsamında ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Heyet daha sonra Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu. Valilik şeref defterini imzalayan Meyer-Landrut, Vali Pehlivan'a hediye takdim etti. Heyet daha sonra Pehlivan ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Meyer-Landrut'a, 11 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinin temsilcileri de eşlik etti. Ziyaret basına kapalı olarak devam etti.