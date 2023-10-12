Melek Mosso evlendi ŞARKICIMelek Mosso ile oyuncu model Serkan Sağdıç Mersin'de dünyaevine girdi. Çift düğün yapmak yerine depremzedeler için destek konseri düzenledi.

ŞARKICIMelek Mosso ile oyuncu model Serkan Sağdıç Mersin'de dünyaevine girdi. Çift düğün yapmak yerine depremzedeler için destek konseri düzenledi.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç çiftinin nikah şahitleri, sanatçı Haluk Levent, Müge Sözen Küçük, Abdullah Kaptan, Mehmet Tepgeç, Mustafa Alan, Celal Mihmar ve Caner Cansev oldu. Nikahı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kıydı. Çift, düğün yapmak yerine Mersin'de depremzedeler için destek konseri düzenledi. Sahneye gelinlikle çıkan Mosso'yu sevenleri yalnız bırakmadı. Çift, sahnede dans etmeyi de ihmal etmedi. Gelirinin afet bölgesine gönderileceği konserde Zara ve Haluk Levent de sahne aldı.