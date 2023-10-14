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        2 gün önce evden çıktı, haber alınamıyor

        MERSİN'inBozyazı ilçesinde, 2 gün önce evinden çıkıp geri dönmeyen Mahmut Sarı (74), her yerde aranıyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:14 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:15
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        2 gün önce evden çıktı, haber alınamıyor
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        MERSİN'inBozyazı ilçesinde, 2 gün önce evinden çıkıp geri dönmeyen Mahmut Sarı (74), her yerde aranıyor. 

        Bozyazı ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde Mahmut Sarı, ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Sarı için arama çalışmaları başlatıldı. Bozyazı Kaymakamlığı'nın başlattığı çalışmalara, belediye, jandarma ve emniyet birimlerinin yanı sıra AFAD, UMKE ve İHH ekibi katıldı. Mahalle başta olmak üzere denizde ve kırsalda aramalar yoğunlaştırıldı. Kaledibi Mahallesi Muhtarı Şeref Çabuk, Sarı'yı tüm aramalara rağmen 2 gündür bulamadıklarını söyledi. Çabuk, aramaların zeytin bahçeleri, muz seraları, ormanlar ve denizde devam ettiğini belirtti.

        'YANINDA TELEFON DA YOK'

        Fadime Ayşe Sarı, eşinin lastik ayakkabı ve iş elbisesiyle evden çıktığını fark ettiğini belirterek, "İş pantolonu ve el feneriyle çıkmış. Telefonu şarjda kalmış. Yanında cep telefonu bulunmuyor. Lütfen görenler, duyanlar polise ve jandarmaya ihbarda bulunsun" dedi.

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