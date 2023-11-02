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        Köpek eğitmeni, 'borç- alacak' nedeniyle tartıştığı müşterisini tüfekle öldürdü

        MERSİN'deMehmet Bozdoğan (35), köpeğinin muayene ücretiyle ilgili borç- alacak meselesi yüzünden tartıştığı köpek eğitmeni G.Ö. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan G.Ö., aranıyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:40
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        Köpek eğitmeni, 'borç- alacak' nedeniyle tartıştığı müşterisini tüfekle öldürdü
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        MERSİN'deMehmet Bozdoğan (35), köpeğinin muayene ücretiyle ilgili borç- alacak meselesi yüzünden tartıştığı köpek eğitmeni G.Ö. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan G.Ö., aranıyor. 

        Olay, 31 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan, köpeğinin muayene ücretiyle ilgili borç- alacak meselesi yüzünden köpek eğitmeni G.Ö. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ö., Bozdoğan'ı pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Bozdoğan kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, G.Ö.'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. 

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