Terör propagandasından aranan şüpheli, bağ evinde yakalandı

MERSİN'inÇamlıyayla ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan K.T. (47), saklandığı bağ evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen K.T., tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; sosyal medya üzerinden 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan K.T.'nin Çamlıyayla ilçesinde bir bağ evinde saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonda şüpheli K.T., yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.