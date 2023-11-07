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        Terör propagandasından aranan şüpheli, bağ evinde yakalandı

        MERSİN'inÇamlıyayla ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan K.T. (47), saklandığı bağ evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen K.T., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:57 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:00
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        Terör propagandasından aranan şüpheli, bağ evinde yakalandı
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        MERSİN'inÇamlıyayla ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan K.T. (47), saklandığı bağ evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen K.T., tutuklandı.

        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; sosyal medya üzerinden 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan K.T.'nin Çamlıyayla ilçesinde bir bağ evinde saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonda şüpheli K.T., yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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