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        Su kuyusu kazısında göçük; toprak altında kalan 2 işçi öldü

        MERSİN´inMut ilçesinde su kuyusu kazan işçiler Ahmet Uçar (59) ve Yakup Şahin (50), meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 02:06 Güncelleme: 08.11.2023 - 02:10
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        Su kuyusu kazısında göçük; toprak altında kalan 2 işçi öldü
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        MERSİN´inMut ilçesinde su kuyusu kazan işçiler Ahmet Uçar (59) ve Yakup Şahin (50), meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Özlü Mahallesi, Akçaalan mevkisindeki Derepazarı Yaylasında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Uçar ve Yakup Şahin´in su kuyusu kazdığı sırada göçük meydana geldi. İşçiler toprak altında kalırken, çevredekiler yardıma koştu, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet Uçar ve Yakup Şahin´in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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