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        Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü

        MERSİN'debelediyeye ait hafriyat kamyonunun çarpıp üzerinden geçtiği Şerife Coşkunca (53), hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:10
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        Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü
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        MERSİN'debelediyeye ait hafriyat kamyonunun çarpıp üzerinden geçtiği Şerife Coşkunca (53), hayatını kaybetti. 

        Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Belediyesi'ne ait Feyzullah Bilir'in kullandığı hafriyat kamyonu, sokakta yürüyen yaya Şerife Coşkunca´ya çarpıp, üzerinden geçti. Coşkunca, kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Coşkunca'nın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. 

        Sürücü Bilir gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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