Hatayspor - Galatasaray: 2-1

STAT:MERSİN

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin

HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Kilama, Ghoulam (Dk. 68 Burak Bekaroğlu), Massanga, Rivas, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 75 Hodzic), Dele-Bashiru, Lamkel Ze (Dk. 75 Strandberg), Dadashov (Dk. 87 Aburjania)

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdulkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş (Dk. 66 Kaan Ayhan), Oliveira (Dk. 74 Mertens), Torreira, Ziyech (Dk. 73 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk. 82 Tete), Icardi

GOLLER: Dk. 14 Rivas, Dk. 55 Lamkel Ze (Hatayspor), Dk. 28 Zaha (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Aburjania, Hodzic (Hatayspor) - Sanchez (Galatasaray)

Süper Lig'in 12´inci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki ilk yenilgisini aldı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Rivas, 55'inci dakikada Lamkel Ze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 28'inci dakikada Zaha'dan geldi.

8´nci dakikada Ziyech´in pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem´in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

14´üncü dakikada Lamkel Ze´nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Rivas´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt nedeniyle iptal edilen gol VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı: 1-0.

28´inci dakikada Ziyech´in ceza sahasına ortasında dengesini kaybeden Erce´nin elinden kayan top boşta kaldı. Önüne düşen meşin yuvarlağa düzgün vuruş yapan Zaha eşitliği sağladı: 1-1.

38´inci dakikada Ziyech´in ortasında topu uzaklaştırmaya çalışan Kilima´nın dokunuşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

48´inci dakikada Ziyech´in kornerde ceza sahasına ortasında Sanchez´in arka direkte kafa vuruşunda top direkten döndü.

50´nci dakikada Kerem´in kornerde ceza sahasına ortasında iyi yükselen Abdulkerim´in kafa vuruşunda Erce topu kornere çeldi.

55´inci dakikada Dele-Bashiru´nun getirdiği topla ceza sahasında buluşan Lamkel Ze´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

90´ıncı dakikada Boey´in ortasında Icardi´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Erce´nin ellerinde kaldı.

Karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazandı.

Galatasaray takımı sahaya üzerinde `Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat´ı unutmayacağız´ yazılı pankart açıp, tişörtle ısındı. İki takım sahaya ise `Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz´ pankartı ile çıktı.