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        Hatayspor - Galatasaray maçının ardından

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:20
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        Hatayspor - Galatasaray maçının ardından
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        OkanBuruk:"Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"

        "Belki bu maçı pazar günü de oynayabilirdik"

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        "Milli takım arası bize iyi gelecek"

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        Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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