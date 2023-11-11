Hatayspor - Galatasaray maçının ardından

OkanBuruk:"Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"

"Belki bu maçı pazar günü de oynayabilirdik"

"Hakem performansına baktığımızda oyunun yavaşlamasına izin verdi"

"Milli takım arası bize iyi gelecek"

Volkan Demirel: "Bu maç bizim için dönüm maçıydı"

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,