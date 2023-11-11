Hatayspor - Galatasaray maçının ardından
OkanBuruk:"Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"
"Belki bu maçı pazar günü de oynayabilirdik"
"Hakem performansına baktığımızda oyunun yavaşlamasına izin verdi"
"Milli takım arası bize iyi gelecek"
Volkan Demirel: "Bu maç bizim için dönüm maçıydı"
Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,
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