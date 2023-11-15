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        KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü Mersin'de kutlandı

        KUZEYKıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:00
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        KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü Mersin'de kutlandı
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        KUZEYKıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

        KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törende konuşan Başkonsolos Mendeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin kuruluşunun 40´ıncı yılını kutlamanın haklı gururu ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Mendeli, "Ülkemiz anavatan Türkiye'nin desteğiyle her geçen gün kalkınarak güçleniyor. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk dünyasının da yüzyılı olacaktır. Cumhuriyetimizin 40´ıncı yıl dönümünü kutlarken tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmeyeceğiz. Rumların azınlığı olmayacağız. Devletimizden, egemenliğimizden, anavatanımız Türkiye'den ve Türk askerinden vazgeçmeyeceğiz. Ay yıldızlı bayraklarımızın ülkemiz toprakları üzerinde sonsuza denk dalgalanabilmesi için haklı davamızı sonuna denk savunmaya devam edeceğiz" dedi.

        Öğrencilerin, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu törende, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Törende ayrıca İl Jandarma Komutanlığı´nın komando birliği de zeybek oynadı. Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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