Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Eşinin öldürdüğü 7 aylık hamile kadın toprağa verildi, şüpheli adliyede

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cinayet suçundan 20 yıl cezaevinde yatıp 8 ay önce tahliye olan eşi Murat Biçer (45) tarafından öldürülen 7 aylık hamile Serap Biçer (41), karnında yaşamını yitiren bebeğiyle toprağa verildi. Murat Biçer,  geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşinin öldürdüğü 7 aylık hamile kadın toprağa verildi, şüpheli adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cinayet suçundan 20 yıl cezaevinde yatıp 8 ay önce tahliye olan eşi Murat Biçer (45) tarafından öldürülen 7 aylık hamile Serap Biçer (41), karnında yaşamını yitiren bebeğiyle toprağa verildi. Murat Biçer,  geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gasbettiği taksinin sürücüsünü bıçaklayarak öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 20 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Murat Biçer, anlaşmazlık yaşadığı eşi Serap Biçer ile tartıştı. 8 ay önce cezaevinden çıkan Murat Biçer,  1 çocuğunun annesi ve 7 aylık hamile eşine satırla saldırdı. Biçer, başına ve vücuduna vurduğu satır darbeleriyle eşini öldürdü, evdeki 5 yaşındaki torununu alıp kaçtı. Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese gelen ekipler, Serap Biçer'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından karnındaki bebeği de ölen Biçer´in cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        TORUNU İLE TESLİM OLDU

        Polisin peşine düştüğü katil zanlısı Biçer, dün akşam saatlerinde torunu ile emniyete giderek teslim oldu. 5 yaşındaki torun, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı. Sorguya alınan şüpheli Biçer,  eşinin kendisini aldattığı için aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü ileri sürdü. Katil zanlısı, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Otopsisi tamamlanan Serap Biçer'in cenazesi sabah saatlerinde Bolatlı Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Serap Biçer, yakınlarının gözyaşları arasında karnında ölen bebeğiyle birlikte toprağa verildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi

        Benzer Haberler

        Silifke'de yetişen kanlıca mantarı vatandaşların geçim kaynağı oldu
        Silifke'de yetişen kanlıca mantarı vatandaşların geçim kaynağı oldu
        Mersin'de kocasının öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
        Mersin'de kocasının öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
        FETÖ'den hapis cezası alan firari ihraç astsubay yakalandı
        FETÖ'den hapis cezası alan firari ihraç astsubay yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski astsubay Mersin'de yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski astsubay Mersin'de yakalandı
        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (4)
        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (4)
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi