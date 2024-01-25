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        Mersin'de fabrika inşaatında yangın çıktı

        MERSİN-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir teknolojik ürün fabrikasının inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 01:51 Güncelleme: 25.01.2024 - 01:55
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        Mersin'de fabrika inşaatında yangın çıktı
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        MERSİN-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir teknolojik ürün fabrikasının inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 3´üncü bölgede faaliyet yürüten bir teknolojik ürün fabrikasının inşaatında geç saatlerde yangın çıktı. İnşaat halindeki tesisin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılacağı öğrenildi. 

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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