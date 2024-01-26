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        Toroslar beyaza büründü, üreticiye don uyarısı yapıldı

        MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, Toros Dağları'nın zirvelerini beyaza bürüdü. Meteorolojiden don uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:55
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        Toroslar beyaza büründü, üreticiye don uyarısı yapıldı
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        MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, Toros Dağları'nın zirvelerini beyaza bürüdü. Meteorolojiden don uyarısı yapıldı.

        Anamur Kaş Yaylası civarında Toros Dağları'nın zirvesine yağan seraların kurulduğu bölgeye kadar etkili olan kar, muz ve çilek üreticilerini don tehlikesi konusunda endişelendirdi. Üreticilere olası don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

        Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının devam ettiğini ve bölgede don olaylarının yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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