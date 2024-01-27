Mersin´de zincirleme kaza: 2 yaralı
MERSİN´in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
MERSİN´in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Otoyol Mersin-Adana istikameti Tarsus Eshab-ı Kehf bölgesinde meydana geldi. 2 TIR ile 2 otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Kazada otomobillerden birinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kazada yaralanan otomobil ve TIR sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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