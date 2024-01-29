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        Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı

        MERSİN'de PKK/KCK-YPG-PYD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:35
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        Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı
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        MERSİN'de PKK/KCK-YPG-PYD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince PKK/KCK-YPG-PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yapıldı. Terör örgütünün Suriye yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiğine yönelik hakkında bilgiler elde edilen A.A., Akdeniz ilçesindeki adresinde operasyonla gözaltına alındı. A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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