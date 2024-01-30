ÇBK Mersin - Prag: 56-77

SALON:Edip Buran

HAKEMLER: Lukasz Jankovski, Cecilia Töth, Esperanza Mendoza

ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 4, Williams 13, Kiss 13, Melis Gülcan 4, Mabrey 7, Cornelius 8, Epoupa, Araujo 2, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3, Holingsvorth, Meltem Avcı

PRAG: Oblak 16, Andelova, Cazorla 9, Conde 8, Ayayi 4, Vyoralova 10, Magbegor 12, Hof 7, Sabally 11, Sipova

1'İNCİ PERİYOT: 20-25

DEVRE: 37-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-64

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 14'üncü ve son hafta maçında sahasında Çekya´nın Prag takımına 77-56 mağlup oldu.

DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2024-01-30 21:50:39

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