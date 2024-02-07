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        Kadın hırsızlık çetesi çökertildi 

        MERSİN'e başka kentlerden gelip hırsızlık yapan 'Gaco' olarak bilinen aralarında 10 kadının da bulunduğu 12 kişi yakalanıp gözaltına alındı ve 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:40
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        Kadın hırsızlık çetesi çökertildi 
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        MERSİN'e başka kentlerden gelip hırsızlık yapan 'Gaco' olarak bilinen aralarında 10 kadının da bulunduğu 12 kişi yakalanıp gözaltına alındı ve 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı illerden hırsızlık amacıyla kentte gelen 'Gaco' olarak bilinen hırsızlık çetesini çökertti. Evden hırsızlıkların artmaya başlamasıyla harekete geçen ekipler, çalışmalarında, çetenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, organize hareket ettiğini belirleyip, kullandığı aracı tespit etti. Aracın Mersin'e girdiği bilgisinin alınmasıyla geçiş güzergahlarında önlem alınıp durduruldu. Araçtan inip kaçmaya çalışan 2 erkek takiple, 3 kadın da araçta yakalandı. Grubun diğer kadınlarının da farklı noktalarda araçtan indikleri belirlendi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin binaları gözetlediğinin fark edilmesiyle de Akdeniz ilçesinde 3 kadın, Toroslar ilçesinde ise 4 kişi hırsızlık amacıyla eve girmek üzereyken yakalanıp gözaltına alındı.

        ÜZERLERİNDE TORNAVİDA BULUNDU

        Şüpheliler, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne getirildiklerinde yapılan üst aramalarında, kilitli kapıları açmada kullandıkları tornavidalar ve kilitli olmayan kapıları açmada kullandıkları plastik aparatlar ele geçirildi. Kadın hırsızlık suç şebekesine yönelik çalışmalarda; 10 kadın ve 2 erkek şüpheli yakalandı. Evden hırsızlık olayları önlenirken, ayrıca 6 olayın da aydınlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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