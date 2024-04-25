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        Lastiği patlayan kamyonet devrildi 1 ölü, 2 yaralı

        MERSİN'in Mezitli ilçesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkıp devrilen kamyonetin sürücüsü İbrahim Öztürk (54), hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:35
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        Lastiği patlayan kamyonet devrildi 1 ölü, 2 yaralı
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        MERSİN’in Mezitli ilçesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkıp devrilen kamyonetin sürücüsü İbrahim Öztürk (54), hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Mersin-Erdemli otoyolunda meydana geldi. İbrahim Öztürk'ün kullandığı 33 AOT 667 plakalı kamyonetin, Mezitli Viyadüğü’ne yaklaştığı sırada sol arka lastiği patladı. Öztürk’ün kontrolünü yitirdiği kamyonet devrildi. Kazada sürücü İbrahim Öztürk hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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