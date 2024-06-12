Prof. Dr. Ali Ayhan, memleketi Anamur'da toprağa öerildi

Özel bir üniversite hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilin Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan, 84 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Ayhan, memleketi Anamur'da ikindi namazıma müteakiben toprağa verildi. Ayhan'ı son yolcuğuna çalıştığı üniversitenin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, mesai arkadaşları ve öğrencileri uğurladı.

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