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        Prof. Dr. Ali Ayhan, memleketi Anamur'da toprağa öerildi

        HAYATINI kaybeden Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 21:24 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:25
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        Prof. Dr. Ali Ayhan, memleketi Anamur'da toprağa öerildi
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        HAYATINI kaybeden Prof. Dr. Ali Ayhan, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Özel bir üniversite hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilin Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan, 84 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Ayhan, memleketi Anamur'da ikindi namazıma müteakiben toprağa verildi. Ayhan'ı son yolcuğuna çalıştığı üniversitenin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, mesai arkadaşları ve öğrencileri uğurladı.

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