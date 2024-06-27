Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem
MERSİN'in Toroslar ilçesinde Richter ölçeğine göre; 3.
MERSİN'in Toroslar ilçesinde Richter ölçeğine göre; 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 23.37'de merkez üssü Mersin'in Toroslar ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
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