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        Şeftalide verim yüz güldürüyor

        TÜRKİYE'de yaş sebze meyve ihracatında ilk sıralarda yer alan şeftalide verim, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:20
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        Şeftalide verim yüz güldürüyor
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        TÜRKİYE'de yaş sebze meyve ihracatında ilk sıralarda yer alan şeftalide verim, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Mersin'de 60 bin dekar alana ekilen şeftaliden, bu yıl 350 bin ton rekolte bekleniyor.

        Mersin'in yaylalarında üretimi yapılan yerli şeftalinin hasat dönemi başlarken, üreticiler şeftalinin kalitesi ile rekoltesinden memnun olduklarını söylüyor. Mersin'de 60 bin dekar alana ekilen şeftaliden, bu yıl 350 bin ton rekolte bekleniyor. Hasat edilen sofralık şeftali bahçede kilosu 12 liradan alıcı bulurken, meyve suyu yapılacak şeftali 8 liradan satılıyor.

        ŞEFTALİ İHRACATINDA YÜZDE 33'LÜK ARTIŞ

        Akdeniz Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin mayıs ayı verilerine göre, Türkiye'de yaş sebze meyve ihracatında ilk sırada yer alan şeftalinin hasadını yerinde inceleyen Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, "Mersin, şeftali üretiminde öncü bir il olarak öne çıkıyor. Hem erken hem de geç hasat dönemlerine sahip olması, Mersin'in şeftali üretim kapasitesini artırıyor. Özellikle sera bölgesinde başlayan üretim, Tepeköy gibi yaylalarda geçici dediğimiz şeftali hasadı ile devam ediyor. Üreticilerin verimlilik ve kalite konusunda gösterdiği titizlik, Mersin şeftalilerinin hem iç piyasada hem de ihracatta büyük talep görmesine neden oluyor. İhracatta yaşanan yüzde 33'lük artış, özellikle döviz girdisini artırarak ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunuyor" dedi.

        'AROMASI MEYVE SUYUNDA EN TUTULANDIR'

        Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde şeftali üreticisi Mehmet Ali Kurt, verimden memnun oldukları söyledi. Yerli şeftali cinsinin hasadına başladıklarını kaydeden Kurt, "Yaklaşık 2 aydır şeftali topluyoruz. Şimdi yerli dediğimiz, ürettiğimiz bir cinsi topluyoruz. Bu da verimde en güçlüdür. Dönüme yaklaşık 10 ton verebilecek kapasitede bir üründür. Aroması meyve suyunda en tutulandır. Yüzde 13 şeker oranına sahiptir. Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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