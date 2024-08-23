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        Orman yakan 2 kişi yakalandı

        MERSİN'in Silifke ilçesinde kasten orman yaktıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:11 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:15
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        Orman yakan 2 kişi yakalandı
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        MERSİN’in Silifke ilçesinde kasten orman yaktıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

        Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada arka arkaya yükselen dumanlar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa süreli çalışmayla alevleri söndürdü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Yangın güzergahındaki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda motosiklet ile yangın bölgelerinden geçen İ.U. ve R.K.’yi tespit etti.

        Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla şüphelileri yakaladı. Jandarmada suçlarını itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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