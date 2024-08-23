Orman yakan 2 kişi yakalandı

Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada arka arkaya yükselen dumanlar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa süreli çalışmayla alevleri söndürdü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Yangın güzergahındaki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda motosiklet ile yangın bölgelerinden geçen İ.U. ve R.K.’yi tespit etti.

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