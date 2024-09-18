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        Mersin'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        MERSİN'in Toroslar ilçesinde seyir halindeki otomobile tabanca ile ateşte sürücü Ahmet Öncel (38) hayatını kaybederken, yanındaki kardeşi Talat Öncel ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:03 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:05
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        Mersin'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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        MERSİN’in Toroslar ilçesinde seyir halindeki otomobile tabanca ile ateşte sürücü Ahmet Öncel (38) hayatını kaybederken, yanındaki kardeşi Talat Öncel ise ağır yaralandı.

        Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi 86005 Sokak’ta öğle saatlerinde seyir halinde olan 33 ADD 561 plakalı otomobile, husumetlisi olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda sürücü Ahmet Öncel hayatını kaybederken, yanındaki kardeşi Talat Öncel ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Öncel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bölgede çok sayıda boş kovan bulunurken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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