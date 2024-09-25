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        Çöp konteynerinde cansız bulunan bebeğin annesi ve ailesi adliyeye sevk edildi

        MERSİN'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde cansız bedeni bulunan bebeğin gözaltına alınan annesi Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:44 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:45
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        Çöp konteynerinde cansız bulunan bebeğin annesi ve ailesi adliyeye sevk edildi
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        MERSİN'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde cansız bedeni bulunan bebeğin gözaltına alınan annesi Y.Ç. (21), onun annesi F.Ç. ve babası M.Ç., adliyeye sevk edildi.

        Dün ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde kağıt ve plastik toplayan 50 yaşındaki Cennet Sümbül, çöp konteynerinde poşet içerisinde beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Sümbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, cenaze aracına konularak morga götürüldü.

        Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda bebeğin annesinin Y.Ç. olduğunu belirledi. Y.Ç.'nin, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan anne F.Ç. ve babası M.Ç.'nin yanında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.Ç. ile anne ve babası, Mut’a getirildi. 

        Soruşturma kapsamında Y.Ç.’nin annesiyle birlikte 2 hafta önce Mut’a gelerek ev tuttukları, olay sonrasında birlikte Mersin’deki evlerine döndükleri tespit edildi. Y.Ç.’nin ilk ifadesinde üniversitede öğrenim gördüğü sırada hamile kaldığını, akşam banyoda doğum yaptığını ve bebeğinin ölü doğduğunu, o nedenle çöpe bıraktığını, olaydan anne ve babasının haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

        Aile polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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