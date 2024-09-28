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        Limonun ihracat yolculuğu başladı

        TÜRKİYE'nin limon ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan limonlar, Rusya, Ukrayna, Arap ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:25
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        Limonun ihracat yolculuğu başladı
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        TÜRKİYE'nin limon ihtiyacının yüzde 65’inin karşılandığı Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan limonlar, Rusya, Ukrayna, Arap ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "İlçemizde 70 bin dönüm arazide, limon yetiştiriciliği yapılıyor. Bu sezon, ilçemizden 400 bin ton limon rekoltesi bekliyoruz" dedi.

        Mersin'in Erdemli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 20 Eylül'den itibaren ihracatına izin verilen limonların hasadı başladı. 'Limon deposu' olan Erdemli'de rengi, kokusu, tadı ve aroması ile sezonun olgunlaşan ilk limon cinsi olan 'mayer' limonlar, dalından toplanarak ihracat yolunu tutmaya başladı.

        Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "2024- 2025 sezonunda limon hasadına başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Mayer' ve 'enterdonat' cinsi limonlarımızın hasadı yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın 20 Eylül'den sonra limon ihracatını serbest bırakması da bizler için sevindirici bir haber oldu. İlçemizde 70 bin dönüm arazide, limon yetiştiriciliği yapılıyor. Bu sezon, ilçemizden 400 bin ton limon rekoltesi bekliyoruz. İlçemizin en önemli gelir kaynağı olan limonun para etmesi için ihracatın büyük önemi vardı. 'Mayer' cinsi limonlarımız dalında 6- 7 liradan alıcı bulurken, 'enterdonat' cinsi limonlarımız ise dalında 15 liradan alıcı buluyor. Limon üretiminde maliyetler çok fazla ama inşallah fiyatlarımız biraz daha artarsa hem üreticilerimiz mutlu olacak hem de bizler mutlu olacağız. İhracat yolu açılan limonlarımız Rusya, Ukrayna, Arap ülkeleri ve Balkan ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracatı başladı. Şimdiden bütün üreticilerimize ve tüccarlarımıza bol bereketli bir sezon dilerim" dedi.

        'FİYATLAR YÜZDE 50 ARTMIŞ DURUMDA'

        Erdemli'de limon ihracatı yapan Selçuk Danacı da "Limon hasadına başlamanın sevincini yaşıyoruz. Önceki yıllarda ihracat sorunu nedeniyle limonlar para etmiyordu. Şimdi limonlarımızın ihracat yolu açıldı. Dalında 'enterdonat' cinsi limonları, 15 liradan üreticiden alıyoruz. Fiyatlar geçen yıla oranla yüzde 50 artmış durumda. İnşallah yetkililerimizin vereceği teşviklerle bu fiyatlar daha da artacaktır. Sezonun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

        'BU YIL LİMONLARIMIZ DALDA KALMAYACAK'

        Erdemli'de limon üreticisi Fatma Aslan ise "Limonlarımızı yetiştirdik ve artık hasat zamanı geldi. Bugün hasada başladık. İhracatın başlaması ile birlikte limonlarımız artık kasalara girmeye başladı. Limonlarımızı yetiştirmek çok masraflı ve emek isteyen bir dönemden geçiyoruz. Bu yıl limonlarımız dalda kalmayacak. Çok şükür alıcı da var satıcı da var. Bütün limon üreticilerine ve tüccarlarımıza güzel bir sezon dilerim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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