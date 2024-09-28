Limonun ihracat yolculuğu başladı

TÜRKİYE'nin limon ihtiyacının yüzde 65’inin karşılandığı Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan limonlar, Rusya, Ukrayna, Arap ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "İlçemizde 70 bin dönüm arazide, limon yetiştiriciliği yapılıyor. Bu sezon, ilçemizden 400 bin ton limon rekoltesi bekliyoruz" dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 20 Eylül'den itibaren ihracatına izin verilen limonların hasadı başladı. 'Limon deposu' olan Erdemli'de rengi, kokusu, tadı ve aroması ile sezonun olgunlaşan ilk limon cinsi olan 'mayer' limonlar, dalından toplanarak ihracat yolunu tutmaya başladı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "2024- 2025 sezonunda limon hasadına başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Mayer' ve 'enterdonat' cinsi limonlarımızın hasadı yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın 20 Eylül'den sonra limon ihracatını serbest bırakması da bizler için sevindirici bir haber oldu. İlçemizde 70 bin dönüm arazide, limon yetiştiriciliği yapılıyor. Bu sezon, ilçemizden 400 bin ton limon rekoltesi bekliyoruz. İlçemizin en önemli gelir kaynağı olan limonun para etmesi için ihracatın büyük önemi vardı. 'Mayer' cinsi limonlarımız dalında 6- 7 liradan alıcı bulurken, 'enterdonat' cinsi limonlarımız ise dalında 15 liradan alıcı buluyor. Limon üretiminde maliyetler çok fazla ama inşallah fiyatlarımız biraz daha artarsa hem üreticilerimiz mutlu olacak hem de bizler mutlu olacağız. İhracat yolu açılan limonlarımız Rusya, Ukrayna, Arap ülkeleri ve Balkan ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracatı başladı. Şimdiden bütün üreticilerimize ve tüccarlarımıza bol bereketli bir sezon dilerim" dedi.