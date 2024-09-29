Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        'İyilik Gemisi', Somali için yola çıktı

        AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan yaklaşık 3 bin ton yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Gemisi', Mersin Limanı'ndan Somali'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:29 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İyilik Gemisi', Somali için yola çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan yaklaşık 3 bin ton yardım malzemesi taşıyan ’İyilik Gemisi’, Mersin Limanı’ndan Somali’ye uğurlandı.

        Somali'de mevcut iç çatışmalar ve kıtlığa ilave olarak geçen mayıs ayından beri aralıklarla devam eden sel felaketleri, ülkedeki insani koşulların giderek daha elverişsiz hale gelmesine neden oldu. Türkiye, açlıkla mücadele eden ülke halkına insani yardım ulaştırılması amacıyla, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle harekete geçti. Bölgede ihtiyaç duyulan 130 bin gıda kolisi, un, şeker, makarna, pirinç, muhtelif gıda malzemeleri ile hijyen, giyim ve barınma malzemelerinin GHADA adlı gemiye yüklenmesi işlemleri Mersin Limanı’nda tamamlandı.

        60 BİN TONUN ÜZERİNDE MALZEME ULAŞTIRILDI

        Yüklemenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı ve AFAD Başkanı Okay Memiş katıldı. Törende konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, yaklaşık 7-10 gün içerisinde Somali’nin başkenti Mogadişu’ya ulaşacak olan İyilik Gemisi’nde 3 bin ton insani yardım malzemesi bulunduğunu belirterek, "2016 yılından bu yana biz özellikle Somali’ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımız ve UMKE ekiplerimizle beraber, yine Kızılay’ımız, TİKA’mız ve diğer bütün sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 60 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Somali’ye ulaştırılmış bulunmaktadır" dedi.

        6 Şubat’taki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından iyileştirme operasyonlarını Türk vatandaşlarına yaptıkları gibi, aynı şekilde bu gönül coğrafyasında yardım isteyen, yalnızlık ve çaresizlik içerisinde bulunanlara da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yardımcı olmaya gayret ettiklerini ifade eden Memiş, "Biz AFAD olarak genel koordinasyonları yapıyoruz. Bununla birlikte bütün bu gemi içerisinde bulunan malzemeleri, burada bulunan kardeşlerimizin mensubu olduğu sivil toplum kuruluşlarımız ve onların hayırsever, yardımsever kardeşlerimiz sayesinde yapıyoruz. Biz bunun koordinasyonu, organizasyonu ve nakliyesini yapıyoruz. Tabi Türk Kızılay ekiplerimizle birlikte. Somali’de yaşanan hem iç karışıklıklar, iç çatışmalar, hem de mayıs ayından itibaren meydana gelen yoğun sel ve su taşkınları dolayısıyla on binlerce insan, insani yardıma muhtaç oldu. Bu konunun bize ulaştırılmasından sonra, hemen organizasyonumuzu yaptık ve kısa süre içerisinde bu gemiyi de hazır ederek yola çıkarıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 ilde alevler yükseldi!
        2 ilde alevler yükseldi!
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Mersin'de CHP'li ilçe başkanına gözaltı
        Mersin'de CHP'li ilçe başkanına gözaltı
        Mersin'de AK Parti İlçe Başkanı Çopur'un darbedilmesine ilişkin gözaltına a...
        Mersin'de AK Parti İlçe Başkanı Çopur'un darbedilmesine ilişkin gözaltına a...
        Mut'ta 'Şalvarlı Kadınlar Korosu' alkış aldı
        Mut'ta 'Şalvarlı Kadınlar Korosu' alkış aldı
        Minibüs şoförü, önünü kestiği otomobile halatla saldırıp küfretti
        Minibüs şoförü, önünü kestiği otomobile halatla saldırıp küfretti
        Mersin'de yol verme tartışması araç kamerasınca kaydedildi
        Mersin'de yol verme tartışması araç kamerasınca kaydedildi
        'Okul fotoğrafı paylaşmak isterken çocuğunuzun güvenliğini riske atmayın'
        'Okul fotoğrafı paylaşmak isterken çocuğunuzun güvenliğini riske atmayın'