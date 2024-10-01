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        Lübnan'dan Mersin'e 315 yabancı uyruklu getirildi

        İSRAİL'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan 315 yabancı uyruklu, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:45
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        Lübnan'dan Mersin'e 315 yabancı uyruklu getirildi
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        İSRAİL’in saldırı başlattığı Lübnan’dan ayrılan 315 yabancı uyruklu, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

        İsrail’in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı yabancı ülke vatandaşları, bindirildikleri gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 315 kişi, işlemlerinin tamamlanmasından sonra minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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