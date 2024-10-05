İlkem Yapı Tarsus -Emlak Konut: 74-78

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi (TKBSL) 2’nci haftasında Mersin’de İlkem Yapı Tarsusspor Emlak Konut parkede karşılaştı. Maça İlkem Yapı Tarsusspor; Aisha Sheppard, Shyla Jade Heal, Elif Emirtekin, Jillian Chantel Alleyne Courtney Alexandria Hurt, Emlak Konut ise; Jessica Thomas, Sehernaz Çidal, İnci Güçlü, Victoria Ayo Macaulay ve Robyn Yashae Parks beşlisi ile çıktı. Kıyasıya geçen karşılaşmadan Emlak Konut parkeden 78-74 galip ayrıldı.

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