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        İlkem Yapı Tarsus -Emlak Konut: 74-78

        İlkemYapı Tarsus -Emlak Konut: 74-78SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Mustafa Çeltiker, Sait Nedim Çelikİlkem YAPI TARSUSSPOR: Ecem Erk 1, Aisha Sheppard 14, Shyla Jade Heal 10, Büşra Akgün 11, Banu Şimşek, 3, Jillian Chantel Alleyne 13, Courtney Alexandria Hurt 22EMLAK KONUT: Gamze Takmaz 8, Jessica Thomas 18, Sehernaz Çidal 2, İnci Güçlü 8, Victoria Ayo Macaulay 18, Berfin Sertoğlmu 6, Robyn Lashae Parks 18.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:43 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:45
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        İlkem Yapı Tarsus -Emlak Konut: 74-78
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        İlkemYapı Tarsus -Emlak Konut: 74-78

        SALON: Servet Tazegül

        HAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Mustafa Çeltiker, Sait Nedim Çelik

        İlkem YAPI TARSUSSPOR: Ecem Erk 1, Aisha Sheppard 14, Shyla Jade Heal 10, Büşra Akgün 11, Banu Şimşek, 3, Jillian Chantel Alleyne 13, Courtney Alexandria Hurt 22

        EMLAK KONUT: Gamze Takmaz 8, Jessica Thomas 18, Sehernaz Çidal 2, İnci Güçlü 8, Victoria Ayo Macaulay 18, Berfin Sertoğlmu 6, Robyn Lashae Parks 18.

        1’İNCİ PERİYOT: 24-12

        DEVRE: 40-43

        3’ÜNCÜ PERİOT: 56-68

        Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi (TKBSL) 2’nci haftasında Mersin’de İlkem Yapı Tarsusspor Emlak Konut parkede karşılaştı. Maça İlkem Yapı Tarsusspor; Aisha Sheppard, Shyla Jade Heal, Elif Emirtekin, Jillian Chantel Alleyne Courtney Alexandria Hurt, Emlak Konut ise; Jessica Thomas, Sehernaz Çidal, İnci Güçlü, Victoria Ayo Macaulay ve Robyn Yashae Parks beşlisi ile çıktı. Kıyasıya geçen karşılaşmadan Emlak Konut parkeden 78-74 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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